В Симферополе 19 октября свет отключат на 20 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

19 октября отдельные районы Симферополя останутся без электричества. Причина отключений очень даже уважительная – энергетики ремонтируют оборудование.

Где отключат электричество в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Мелитопольская, 4-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; 1-й Конной Армии, 25а, 48-79 , 19а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93; Сенная, 1-27; Красных Зорь, 38-40 , 33; Табачная, 18-28 , 11-19 ; Ларионова, 65-101 ; Ракетная, 20-26, 17; Севастопольская, 243, 260, 231, 253;

- микрорайон Каменка: СПК «Овен» (Трудовской с/с), СПК «Станция тех.обслуживания» и садовые товарищества - «Авиатор», «Бодрость», «Здоровье», «Локомотивец», «Металлист», «Звездочка», «Огонек», «Муромец», «Мечта», «Овен», «Радуга», «Темп», «Нерудник», «Водник», «Благовещенск».

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50