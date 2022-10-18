Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В Симферополе началась консервация фонтанов на зиму, сообщает пресс-служба администрации города.

– Сегодня ведутся работы в сквере Тренева. До конца недели будет законсервирован также фонтан в сквере Республики, – цитирует пресс-служба директора МБУК «Парки столицы» Романа Филипенко.

В рамках подготовки к зиме специалисты сливают воду из гидросистем, очищают чаши, чистят насосы, проверяют форсунки, ремонтируют прохудившиеся детали. Для защиты от низких температур и неблагоприятных погодных условий, а также от вандалов фонтаны закроют специальными конструкциями.

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