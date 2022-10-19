В Крыму просят не кормить диких дельфинов: попрошайки очень часто гибнут

Белобочку нашли уже мертвой. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники уверены, что нельзя подкармливать дельфинов, живущих на свободе. Для такого заявления у них есть веские причины - в прибрежной зоне Севастополя нашли дельфина, который запутался в леске и погиб.

В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» считают, что к гибели млекопитающего «причастны все восхищенные люди с добрыми намерениями, которые бросали ему рыбу, когда он подплывал к лодкам и обращал на себя внимание».

У дельфинов, которых люди приучили к попрошайничеству, век короткий – они гибнут, когда пытаются поживиться кефалью или пеленгасом, пойманными рыбаками.

Рыболовные крючки глубоко вошли в тело дельфина. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Этот взрослый самец запутался в леске от любительской удочки так, что она сильно натянулась и сковала его движения: крючки глубоко вошли в пасть, в бок и область половой щели. Он потерял в весе и страдал от обезвоживания, как итог - был найден уже на берегу. Зачастую при посмертном исследовании крючки и лески находят также в желудочно-кишечном тракте у попрошаек, - сообщили в Центре, отметив, что нельзя кормить дельфинов в море, нужно использовать биоразлагаемую леску и обязательно доставать снасти из воды, если рядом появилась афалина, белобочка или азовка.

Этот пост в соцсети проиллюстрирован видео, что в никоем случае нельзя делать рыбакам.

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