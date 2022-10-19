Вторую неделю подряд в Керчи эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Занятия в школах Керчи отменяют девятый день подряд из-за эвакуации Фото: Юлия МАРКИНА

В школах Керчи снова эвакуация из-за сообщений с угрозами. Утром занятия отменили, учебные заведения проверяют правоохранители.

- Да, снова эвакуация в школах. Сейчас ждем дальнейшую информацию,- сообщили КП-Крым в одной из школ Керчи.

Пользователи в соцсетях также сообщают об эвакуации в детских садах.

Это уже девятый день отмены занятий в школах Керчи начиная с 7 октября. Во многих учебных заведениях учителя дают программу школьникам дистанционно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что перевода школ на «дистанционку» в Крыму не будет, а решение о том, продолжать ли учебу после проверок будут принимать местные подразделения МВД.

Волна лжеминирований в Крыму не утихает с конца февраля. По мнению властей, ситуация может продлиться до конца СВО.

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