В Крыму 19 октября выявили 47 случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 47 случаев новой коронавирусной инфекции, 208 455 - с начала пандемии.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 154 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, выздоровевших за весь период - 200 960, - говорится в сообщении.

Также за истекшие 24 часа зафиксирован одни летальный исход.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 430. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находятся 82 пациента, из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

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