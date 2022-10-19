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Здоровье19 октября 2022 8:12

В Крыму 19 октября выявили 47 случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 14 новых заболевших
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 47 случаев новой коронавирусной инфекции, 208 455 - с начала пандемии.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 154 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, выздоровевших за весь период - 200 960, - говорится в сообщении.

Также за истекшие 24 часа зафиксирован одни летальный исход.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 430. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находятся 82 пациента, из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

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