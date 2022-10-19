Врача и медсестру из Армянска приговорили к трем годам условно за ложную вакцинацию от Covid-19

Без сертификата о вакцинации в 2021 году в Крыму не допускали к работе и не пускали в общественные места Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач и медсестра городской больницы Армянска осуждены на три года лишения свободы условно за ложную вакцинацию от Covid-19. Решение вынес Армянский городской суд, сообщает пресс-служба управления судебного департамента Республики Крым.

- Судом установлено, что врач городской больницы и медицинская сестра, входившие в состав прививочной бригады, в прошлом году за денежное вознаграждение неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения ложных сведений о якобы произведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении двух граждан, - говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия медиков по ч. 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Врач и медсестра признали свою вину. Суд установил каждому из них шестимесячный испытательный срок – за это время медики должны поведением доказать свое исправление. Кроме этого, подсудимых лишили права в течение полугода заниматься медицинской деятельностью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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