С 10 октября из Крыма на материк сухопутным маршрутом выехала почти тысяча фур

Фото: глава администрации Керчи Святослав Брусаков, t.me/brusakov

С 10 октября из Крыма на материк альтернативным маршрутом через новые регионы России выехала уже почти тысяча грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

– С 10 октября по настоящее время по альтернативному сухопутному маршруту из Крыма на материковую часть РФ в составе сопровождаемой колоны выехало почти 1000 грузовых автомобилей, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что через Керченскую переправу за 18-19 октября перевезено 870 пассажиров, а также 756 транспортных средств. В очереди с крымской стороны ожидают примерно 156 автомобилей.

Поскольку ждать своей очереди на паром приходится долго, в Минтрансе республики рекомендуют воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через Северное Приазовье. По вопросам выезда из полуострова в Ростовскую область через территорию новых субъектов РФ можно обратиться по номеру +7 (978) 199-26-34.

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