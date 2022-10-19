Опукский природный заповедник Фото: Юлия МАРКИНА

Два природных заповедника в Крыму закроют для туристов с 24 октября. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым». Чтобы снизить антропогенную нагрузку на комплексы, «Казантипский» и «Опукский» заповедники не будут принимать посетителей в течение пяти месяцев.

- В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников «Казантипский» и «Опукский» в соответствии с протоколом заседания научно-технического совета ФГБУ «Заповедный Крым» №1 от 16.09.2022 года. Эколого-просветительские маршруты закрываются с 24 октября 2022 года по 31 марта 2023 года,- сообщили в дирекции заповедников.

Всего, по данным предварительного учета, в этом сезоне «Опукский» заповедник посетили почти 27,5 тысяч человек, «Казантипский» - 14,3 тысячи человек.

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