Житель Джанкойского района обворовал машину на 8 тысяч рублей и сжег ее

В Крыму задержали подозреваемых в поджогах машины и хозпостройки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Джанкойском районе местный житель сжег чужую машину, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного поджога причастен 42-летний житель села Чайкино, - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что украл из машины комплектующие части стоимостью 8 тысяч рублей, после чего решил спалить ее, чтобы скрыть следы преступления.

В ту же ночь был задержан еще один житель Джанкойского района, который сжег хозпостройку своего приятеля из ревности. Мужчине не понравилось, что знакомый распивал алкоголь с его женой.

Возбуждены уголовные дела. Обоим злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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