Ограничений на въезд и выезд из Крыма нет Фото: Юлия МАРКИНА

Власти республики заявили, что ограничений на въезд и выезд из Крыма не будет в связи с новыми мерами безопасности, которые начинают действовать с сегодняшнего дня. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования на территории восьми субъектов страны, среди которых Крым и Севастополь.

- Дополнительные полномочия губернаторов не означают их автоматического введения. Будут сформированы штабы и по их решению могут вводиться различные меры. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет, - сообщил у себя в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

Как сообщала КП-Крым, средний уровень реагирования означает прежде всего усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики теперь под особым контролем. На въезде и выезде из Крыма транспортные средства будут досматривать.

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