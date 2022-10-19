Жителя Крыма осудят за вылов рыбы в заповеднике

В Крыму перед судом предстанет бригадир рыболовецкой бригады, обвиняемый в незаконном вылове рыбы на территории заповедника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму перед судом предстанет бригадир рыболовецкой бригады, обвиняемый в незаконном вылове рыбы на территории заповедника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

– По версии органа предварительного расследования, мужчина, являясь бригадиром рыболовецкой бригады, осуществляющей промышленное рыболовство, в середине мая 2022 года совершил незаконный вылов свыше 1,5 тысяч экземпляров барабули, черноморского мерланга, черноморской ставриды в районе мыса Плойчатый, входящего в границы государственного природного заповедника «Карадагский», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчину с незаконно добытой рыбой задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 160 тысяч рублей.

Дело рассмотрит Феодосийский городской суд.

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