Сергей Аксенов обсудил с властями Херсонской области вопросы выезда жителей и продовольственной безопасности

Сергей Аксенов посетил Херсон 19 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Крым готов оказать помощь Херсонской области в вопросах, связанных с организацией выезда и обустройства жителей, вынужденно покинувших регион, а также продовольственной безопасностью. Об этом глава республики написал у себя в Telegram.

- Сегодня вместе с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко посетил Херсон. Обсудили ряд важных вопросов, связанных с организацией выезда жителей Херсонщины и их обустройства на местах, с работой переправы через Днепр, логистикой, продовольственной безопасностью. Нахожусь в постоянном контакте с Владимиром Васильевичем по всем вопросам. При необходимости Крым готов оказать нашим соседям всю необходимую помощь, - написал Аксенов у себя в telegram.

Напомним, власти Херсонской области организовали выезд населения в другие регионы Российской Федерации для обеспечения их безопасности в связи с угрозой обстрела со стороны ВСУ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50