Семь улиц Симферополя остались без воды до вечера 20 октября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды 20 октября, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма». Сегодня рабочие проводят работы по переподключению части абонентов на байпас на улице Караимской.

- Ориентировочно до 13.00 часов 20.10.2022 ограничено водоснабжение на улице Одесская, улице Некрасова, улице Кавказская, улице Пролетарская (частично), улице Ленина (частично), улице Большевистская и улице Петропавловская, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 20 октября отключат свет на 23 улицах. В столице Республики Крым ремонтируют электросети. Ограничения будут действовать до 17.00.

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