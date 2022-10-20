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Общество20 октября 2022 8:24

Семь улиц Симферополя остались без воды до вечера 20 октября

Подрядная организации поводит работы по переподключению части абонентов на байпас
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды 20 октября, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма». Сегодня рабочие проводят работы по переподключению части абонентов на байпас на улице Караимской.

- Ориентировочно до 13.00 часов 20.10.2022 ограничено водоснабжение на улице Одесская, улице Некрасова, улице Кавказская, улице Пролетарская (частично), улице Ленина (частично), улице Большевистская и улице Петропавловская, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 20 октября отключат свет на 23 улицах. В столице Республики Крым ремонтируют электросети. Ограничения будут действовать до 17.00.

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