В Симферополе завершается благоустройство в сквере имени 50-летия СССР

Фото: администрация Симферополя/скриншот из видео

В Симферополе продолжается благоустройство пяти общественных территорий. На завершающем этапе работы в сквере имени 50-летия СССР по улице Аральской. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

- В рамках формирования комфортной городской среды в этом году проводятся работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. За счет средств Москвы реализуются мероприятия по пяти общественным территориям, - сообщил

Также, по его словам, в настоящее время на завершающем этапе находится бульвар Франко и завершены работы на прилегающей территории к мемориалу «‎Скорбящая». По планам, в текущем году намерены привести в порядок общественную территорию в Детском парке.

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