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Общество20 октября 2022 16:22

В Ялте благоустраивают тропу между пляжами «Солнечный» и «Дельфин»

Обновленный объект будет готов к следующему курортному сезону
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

В Ялте обновляют тропу от пляжа «Солнечный» до пляжа «Дельфин», сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко.

– Обновляем тропу, которую в советские годы была обустроена от пляжа «Солнечный» до пляжа «Дельфин». Ее протяженность почти километр, за все эти годы полноценного ремонта здесь не было, – написала она.

Проект благоустройства был сдан еще год назад. Сейчас, после завершения курортного сезона, стартовали строительно-монтажные работы.

– В ближайшее время подрядчик демонтирует старое покрытие, а в дальнейшем здесь будет уложена новая плитка, появится освещение, новые лавочки и урны, – рассказала Павленко.

Завершить благоустройство тропы планируют до начала следующего курортного сезона.

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