В Симферополе 21 октября свет отключат на 22 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

21 октября в отдельных районах Симферополя возникнут перебои с подачей электричества. Из-за ремонтных работ с 8.00 утра до 17.00 вечера свет отключат на 22 улицах и 4 переулках.

Где не будет электричества в Симферополе:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Мелитопольская, 4-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; 1-й Конной Армии, 25а, 48-79 , 19а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93 ; Красных Зорь, 38-40 , 33; Сенная, 1-27 ; Табачная, 18-28 , 11-19 ; Севастопольская, 6-10 , 243, 260, 231, 253; Набережная, 40-46/68 ; Дыбенко, 8, 12-68 , 1, 19-29 ; Набережная/ Дыбенко, 46/68;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3.

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