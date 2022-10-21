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Общество21 октября 2022 6:11

25 октября жители Крыма смогут увидеть частичное солнечное затмение

Посмотреть на явление в телескоп можно будет возле Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный
Екатерина НАЗАРОВА
Астрономы предупреждают, наблюдать солнечное затмение невооруженным глазом нельзя

Астрономы предупреждают, наблюдать солнечное затмение невооруженным глазом нельзя

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 октября ожидается редкое астрономическое явление - частичное солнечное затмение. Наблюдателями могут стать в том числе жители Крымского полуострова. Всех желающих приглашают посмотреть на это явление в телескоп возле Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный, что под Бахчисараем.

- Будем проводить наблюдения частичного солнечного затмения через телескоп с фильтром. Солнечные пятна тоже увидим. Приезжайте, будет интересно! Берите детей, - сообщил сотрудник КрАО Сергей Назаров.

Во вторник частично закрытое Луной Солнце смогут увидеть те, кто живет в западной части Евразии. Россиянам максимальная фаза затмения будет видна в Сургуте, в Крыму же луна закроет солнечный диск на 50%.

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