В Крыму ФСБ возбудила уголовное дело против наркоплантатора из Нижнегорского района

Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Нижнегорском районе Крыма сотрудники ФСБ пресекли деятельность местного жителя по выращиванию наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что 25-летний безработный мужчина культивировал на своем приусадебном участке наркосодержащее растение - каннабис. Теплицы, в которых он выращивал коноплю, были оснащены видеокамерами и специальными средствами контроля.

Помимо растений и готовых наркотиков, в домовладении обнаружили незарегистрированное гладкоствольное ружье, а также патроны к нему.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

– В настоящее время решается вопрос о привлечении указанного лица к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов, – сообщили в ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50