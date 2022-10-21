Произведенный в Крыму электрокар представили в Москве

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Крымская компания «Эльтавр» представила в Москве электромобиль собственного производства.

- Производитель электротранспорта «Эльтавр» имеет обширный опыт по разработке, конструированию и обслуживанию электротранспорта, стеклопластиковых кузовов и металлоконструкций, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Электрокар разработан за счет частных инвестиций с участием государственных субсидий. В течение года выпускается порядка 100 таких автомобилей. Отмечается, что все серийные комплектующие отечественного производства.

Напомним, в апреле текущего года в Алуште открыли первую специализированную СТО для электромобилей. Батарею в 30 киловатт можно зарядить за 500-520 рублей.

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