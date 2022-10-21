Стартовал капремонт автодороги Мелитополь – Джанкой

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале сообщил о старте капитального ремонта автомобильной дороги, которая соединяет Запорожскую область и Крым.

– Приступить к ремонту трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, однако артерия, соединяющая Запорожскую область с Крымом, в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году, – написал он, отметив, что рабочие уже начали срезать верхний слой асфальта.

Ремонтом займутся две подрядные организации; одна - со стороны Мелитополя, другая - со стороны КПП «Джанкой».

Всего отремонтируют 120 километров проезжей части с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного полотна.

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