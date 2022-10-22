В Крыму с 22 октября принимают заявления от беженцев из Херсона на выплаты и жилищные сертификаты

Граждане смогут получить единовременную выплату 100 тысяч рублей. Фото: архив КП

22 октября в тelegram-канале Главы Республики Крым Сергея Аксенова появилось сообщение:

- Сегодня с 16.00 во всех центрах «Мои Документы» Республики Крым начался прием заявлений от граждан Российской Федерации, вынужденно покинувшим город Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Руководитель региона объяснил, что обратившиеся имеют право на государственную поддержку: единовременную выплату в 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.

Если возникнут вопросы по единовременной выплате, то нужно звонить на «горячую линию» Минтруда РК: +7 (978) 563-00-67.

По жилищным сертификатам нужно обращаться по телефонам:

+7 (978) 664-12-55 (без выходных, время работы с 10.00 утра до 19.00 вечера)

+7 (3652) 60-58-99 (выходные – суббота и воскресенье, время работы с 10.00 утра до 18.00 вечера).

- Один на один с проблемой никого не оставим, все трудности преодолеем вместе! – отмечает Сергей Аксенов.

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