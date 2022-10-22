Севастопольский морпех с позывным «Струна» удостоился звания Героя России

Медаль Золотая Звезда Героя России. Фото: архив КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем тelegram-канале поздравил с наградой участника специальной военной операции.

- Наш командир из 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты - удостоен звания Герой России! Он стал легендой специальной военной операции еще до присвоения этого почетного звания, - сообщил Михаил Развожаев.

Руководитель города федерального значения отметил, что «имя героя, по понятным причинам, называть сейчас нельзя, но это не мешает нам думать о нем и гордиться!»

Легендарного командира морпехов с позывным «Струна», удостоенного звания Героя Российской Федерации, чествовали на церемонии награждения в Москве.

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