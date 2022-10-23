Изношенность водоводов в Симферополе достигает 70%

Около 90% материалов, которые используются при ремонте водных сетей Симферополя, отечественного производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на активную работу по обновлению водных сетей, износ коммуникаций в Симферополе на сегодняшний день составляет не менее 70%.

Напомним, что в этом году в городе капитально ремонтируют и меняют старые трубы водоснабжения и водоотведения.

- Однако на общих показателях износа сетей это сильно не отразилось. Он составляет около 70% износа. При этом общая протяженность водоводов превышает 1,2 тысячи километров, - сообщил гендиректор «Воды Крыма» Максим Новик в эфире радио «Спутник в Крыму».

В то же время, по его словам, качество ремонта заметно улучшилось. Работы ведутся преимущественно закрытым способом, когда жители города могут увидеть ограниченное число котлованов - на стартовом и финишном участках. Остальные работы проводятся под землей без вскрытия дорожного покрытия.

Кроме того, выросла и точность диагностики места повреждения трубы. Теперь сотрудники «Воды Крыма» могут с точностью до полуметра определять, где находится поврежденный участок.

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