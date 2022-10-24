В Крыму бесследно исчез 29-летний мужчина в черной одежде

Анатолий Тонконог. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в социальных сетях ориентировку на молодого мужчину.

- Помогите найти человека! Пропал Тонконог Анатолий Александрович, 29 лет (1993 года рождения), Евпатория – Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что с 23 октября 2022 года местонахождение крымчанина неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

Анатолий Тонконог одет в куртку, спортивные штаны, кроссовки – вся одежда черного цвета. С собой у него был светлый пакет и черная сумка.

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