Закрутило на ровном месте и бросило на бетонную ограду: в Симферополе на улице Крылова произошло странное ДТП

ДТП на улице Крылова в Симферополе. Фото: Виталий Тенигин/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В столице Республики Крым произошла на первый взгляд необычная авария.

- ДТП. Улица Крылова в Симферополе, - так называется короткое видео, которое появилось в соцсети.

Отчетливо видно, как темного цвета машина, у которой на задней стекле наклеен знак «!» едет по асфальтированной городской улице, но вдруг автомобиль начало бросать из стороны в сторону. В итоге влетев в капитальную ограду дома, автомобиль перевернулся на крышу.

Пользователи соцсети высказали свое мнение, комментируя пост; «На ровном месте»; Да уж! Скорость же детская!»; «Девушка видимо хотела объехать ямку…»; «Нет, ямы нет, дорога новая и ровная, что произошло непонятно».

Неизвестно есть ли пострадавшие в ДТП. Нет и официального комментария от правоохранителей, но сотрудники ГИБДД побывали на месте инцидента и составили соответствующие документы.

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