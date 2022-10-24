На этой неделе на дорогах Крыма проходит специальная проверка грузовиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальная проверка грузовиков проходит на дорогах Крыма с 24 по 27 октября в рамках мероприятия «Безопасный грузовик».

- Сотрудниками ГИБДД будет осуществляться усиленный контроль выполнения требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Грузовики будут проверять на наличие исправных тахографов, обратят внимание на техническое состояние транспорта и на путевые листы с отметками медработника и механика, товаротранспортных документов. Также проверят соблюдение правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха.

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