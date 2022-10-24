Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 25 октября

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

25 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества. Свет отключат на несколько часов из-за ремонтных работ.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Донская, 34-54 (чет), 25-47А; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Мелитопольская, 4-136 , 1-113 ; Джанкойская, 2/8-146 , 1/10-143 ; Линейная, 4-6 ; 1-й Конной Армии, 25а, 48-79 , 19а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93 ; Красных Зорь, 38-40 , 33; Сенная, 1-27 ; Табачная, 18-28 , 11-19 ; Севастопольская, 6-10 , 243, 260, 231, 253; Некрасова, 17; Самокиша, 16; Севастопольская/Чехова, 14/2; Сергеева-Ценского, 4-10 , 3-7 ; Турецкая, 8-16 , 5-21 ; Чехова, 2.

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3.

СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 17.00

- переулки 1 Морской, 4-8,3-5; 2 Морской, 5-7; 4 Морской, 3-А,1-А,1-3; Буряка, 4-12,1; Гвардейская, 4-6,5-А,1,3-5; Димитрова, 3;2-4; Рыбацкая, 10,1; Сторожевая, 2-4,10; Якорная, 2-6,12;

- Старосеверная балка, 2-6;

- спуск Степана Разина, 4-8,3;

с 9.00 до 12.00

- проспект Генерала Острякова, 240;

- улица Хрусталева, 153-157;

с 9.00 до 16.00

- проспект Победы, 35;

с 8.00 до 16.00

- село Вишневое – улицы Качинская 2-60, 39-а,1-59, Киселева 4-32, 1-29 , Мира 2-16, 1-21, Новая 2-22, 1-33; Садовая 2-10, 1-7; Подгорная 2-28, 1-29; Угловая 1.

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