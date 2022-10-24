В Севастополе студентка перевела телефонным мошенникам 100 тысяч рублей

Мошенник убедил студентку перевести все имеющиеся деньги на «резервный счет» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-летняя жительница Керчи – студентка одного из севастопольских учебных заведений стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что днем девушке позвонил неизвестный, представился старшим оператором регионального коммерческого банка и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету. Звонивший убедил керчанку перевести все имеющиеся деньги на «резервный счет».

– На банковской карте девушки хранились денежные средства, которые ей перечислили родители для аренды жилья на несколько месяцев, поэтому, испугавшись за их сохранность, она выполнила инструкции мошенника, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».

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