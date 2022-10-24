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Происшествия24 октября 2022 17:14

В Севастополе студентка перевела телефонным мошенникам 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий Коренев
Мошенник убедил студентку перевести все имеющиеся деньги на «резервный счет»

Мошенник убедил студентку перевести все имеющиеся деньги на «резервный счет»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-летняя жительница Керчи – студентка одного из севастопольских учебных заведений стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что днем девушке позвонил неизвестный, представился старшим оператором регионального коммерческого банка и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету. Звонивший убедил керчанку перевести все имеющиеся деньги на «резервный счет».

– На банковской карте девушки хранились денежные средства, которые ей перечислили родители для аренды жилья на несколько месяцев, поэтому, испугавшись за их сохранность, она выполнила инструкции мошенника, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».

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