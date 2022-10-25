В Крыму пропал 42-летний житель Алушты

Олег Басан. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разыскивают жителя Южного берега Крыма.

- Пропал Басан Олег Константинович, 42 года (1980 года рождения), Алушта, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и близкие ничего не знают о пропавшем уже больше недели - с 16 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанина: 181 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые с сединой волосы, серо-зеленые глаза.

Олег Басан был одет в серые штаны, коричневый свитер, на ногах серые кроссовки.

Волонтеры просят, если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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