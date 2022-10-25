Ремонт бульвара Ленина в Симферополе идет с опережением графика

Фото: в этому году в Симферополе отремонтировано 45 улиц, до конца года планируется отремонтировать еще 11. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Дороги Симферополя продолжают приводить в порядок. Одним из самых интересующих местных жителей участков, несомненно, является бульвар Ленина. Согласно договору масштабный ремонт улицы стартовал 15 сентября, а основные работы уже близятся к завершению.

На участке активно идет замена дорожного покрытия, а также восстановление тротуаров и ограждений. Работы проводит АО «ВАД», известное как строитель трассы «Таврида». В качестве подрядчика ремонта дорог в Симферополе компания выступает уже второй год, и менять исполнителя власти не планируют.

Как рассказал глава крымской столицы Михаил Афанасьев, сейчас на данном участке немного затруднено движение.

- Зато потом мы будем ездить по качественным и безопасным дорогам. Бульвар Ленина по контракту должен быть закончен в декабре, но подрядчик идет с опережением графика. Уже скоро основные работы будут завершены, - рассказал глава Симферополя.