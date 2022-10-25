Благоустройство площади Советской в Ялте тормозят поставки материалов паромами - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

Итоги очередного мониторинга площади Советской в Ялте показали, что работы идут с небольшим отставанием от графика. Это связано с технологическим циклом поставки материалом, которые доставляют на пароме.

- Но я уверенна, что с задачей поставленной - до Нового года завершить площадь - мы справимся. В настоящий момент ждем бетон для окончательной заливки чаши бассейна, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Впереди главная работа - укладка девяти тысяч метров плитки. На площади уже устанавливаются малые архитектурные формы.

По планам, в ближайшие две недели будут завершены работы в части остановок, чтобы граждане могли полноценно пользоваться остановочным комплексом.

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