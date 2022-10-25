В Керчи снова эвакуировали школы и детские сады

Многим школьникам приходится учиться дистанционно
Фото: Юлия МАРКИНА
В Керчи из-за сообщений с угрозами снова эвакуировали школы и детские сады. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в керченском горсовете.
- Сообщения поступили в школы и детсады,- сообщили в горсовете.
Сейчас информацию о минировании проверяют правоохранители. Учащихся школ учителя отпустили по домам.
Напомним, это уже 13-я подряд эвакуация школ в Керчи. Многие учителя вынуждены давать учебную программу дистанционно.
Кроме школ ранее в городе «минировали» торговые центры и храмы. Информация с угрозами, к счастью, не подтвердилась.
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