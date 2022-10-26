Погода на 26 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: на полуостров вернулись дожди

В Ялте тепло, но дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Дождь. Днем северо-западный ветер до 17 м/с., температура воздуха + 16...18°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер южный, с середины дня северо-западный 10-15 м/с. Днем тепло 16...18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +13…+18°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +13…17°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +13 …+17°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +14 …+16°, южный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +14…+16, северо-западный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +11…+16°, скорость южного ветра 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +11…+14°, скорость юго-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +15 …+17°.

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