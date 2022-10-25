В Крыму не будут тратить бюджетные средства на новогодние украшения и мероприятия

Глава Госсовета Крыма Константинов заявил, что регион не будет тратить бюджет на Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму власти приняли решение не тратить в этом году средства бюджета на новогодние мероприятия.

- Приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года, - цитирует Крымская газета спикера крымского парламента Владимира Константинова.

По его словам, в крымских городах можно ограничится минимальными тратами предпринимателей и общественников, например, на украшение праздничной елки.

В то же время не будут отказываться от поздравления детей в детских садах, школах и больницах.

Напомним, в настоящее время в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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