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Общество25 октября 2022 13:27

В Крыму не будут тратить бюджетные средства на новогодние украшения и мероприятия

В то же время отказываться от поздравления детей в детских садах и школах не собираются
Екатерина НАЗАРОВА
Глава Госсовета Крыма Константинов заявил, что регион не будет тратить бюджет на Новый год

Глава Госсовета Крыма Константинов заявил, что регион не будет тратить бюджет на Новый год

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму власти приняли решение не тратить в этом году средства бюджета на новогодние мероприятия.

- Приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года, - цитирует Крымская газета спикера крымского парламента Владимира Константинова.

По его словам, в крымских городах можно ограничится минимальными тратами предпринимателей и общественников, например, на украшение праздничной елки.

В то же время не будут отказываться от поздравления детей в детских садах, школах и больницах.

Напомним, в настоящее время в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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