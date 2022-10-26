Долина Привидений в Крыму возглавила топ-10 самых мистических направлений для отдыха в России

Долина Привидений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым занял первое место в рейтинге мест отдыха для любителей тайн и всего необычного. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru провели опрос среди пользователей соцсетей и выяснили, в какое мистическое место они хотели бы поехать.

- Долина Привидений возле горы Демерджи в Крыму, Долина смерти в Камчатском крае и плато Укок в Горном Алтае - самые мистические направления в России, - озвучили итоги аналитики.

Топ-10 самых мистических направлений для путешествий в России (в процентах от общего количества принявших участие в опросе)

- Долина Привидений возле горы Демерджи, Крым, 22

- Долина смерти, Камчатский край, 21

- Плато Укок, Горный Алтай, 17

- Гора Воттоваара, Карелия, 12

- Некрополь Даргавс на Красной реке, Северная Осетия, 8

- Маяк Анива, остров Сахалин, 8

- Калязинская колокольня, Молога, 4

- Урочище Шушмор, Московская область, 3

- Мертвый город Кадыкчан, Магаданская область, 2

- Кашкулакская пещера, Хакасия, 1.

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