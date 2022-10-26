В Симферополе 27 октября отключат свет на 20 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 октября часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Свет пропадет на 20 улицах, 5 переулках и двух десятках садовых товариществах. Причина перебоев с подачей электроэнергии – ремонтные работы.

Где не будет света с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Герцена, 2/13; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Спера, 17-33/35 ; Киевская, 71/2, 71/12; Грибоедова, 5; Шмидта, 12-14а ; Мелитопольская, 4-112 , 1-99 ; Джанкойская, 2/8-82а , 1/10-79/31 ; Линейная, 4-6 ; Юрия Лужкова д.1; Андрея Карлова д.9;

- переулки Коллективный, 2-6; Стрелковый, 2-26, 1-21/123; Дорожный, 2-10, 1-13; Победы, 5-13; Мелитопольский, 2-4, 1-3;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Благовещенск»; «Овен»; «Здоровье»; «Радуга»; «Огонек»; «Темп»; «Нерудник»; «Водник»; «Авиатор»; «Бодрость»; «Локомотивец»; «Металлист»; «Звездочка»; «Муромец»; «Мечта»; Радуга» (Трудовское с/с) и СПК «Овен»(Трудовской с/с), СПК «Станция тех.обслуживания».

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