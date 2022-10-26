В Крыму экс-директор МУПа получил условный срок за растрату и служебный подлог

Суд приговорил экс-чиновника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года
Фото: Олег ЗОЛОТО
Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Белогорск» признан виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и совершении служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
– В суде установлено, что в 2020 году подсудимый, являясь руководителем предприятия, заключил фиктивные договоры по уборке парков и скверов. В дальнейшем он вносил в акты недостоверные сведения о выполнении работ, которые фактически не осуществлялись, – говорится в сообщении.
На основании подложных документов МУП перечислил контрагенту порядка 60 тысяч рублей.
Белогорский районный суд приговорил экс-чиновника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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