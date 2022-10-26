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Общество26 октября 2022 14:59

Крым дополнительно получит 600 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Премьер Мишутин подписал соответствующее распоряжение
Дмитрий Коренев
Крым дополнительно получит почти 600 млн рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования

Крым дополнительно получит почти 600 млн рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крым дополнительно получит почти 600 млн рублей на поддержку республиканской системы здравоохранения, сообщил в своем телеграм-канале глава РК Сергей Аксенов.

– Республика Крым дополнительно получит более 598,7 млн рублей из резервного фонда Правительства на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым, – написал он.

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, всего на эти цели из резервного фонда кабмина выделено 58,5 млрд рублей. Средства поступят в 85 регионов.

– Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, потребовалось дополнительное финансирование», – сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, согласно майскому указу главы государства 2012 года заработная плата заработная плата врача должна составлять не менее 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медперсонала - не менее 100%.

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