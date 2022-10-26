Крым дополнительно получит 600 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Крым дополнительно получит почти 600 млн рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крым дополнительно получит почти 600 млн рублей на поддержку республиканской системы здравоохранения, сообщил в своем телеграм-канале глава РК Сергей Аксенов.

– Республика Крым дополнительно получит более 598,7 млн рублей из резервного фонда Правительства на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым, – написал он.

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, всего на эти цели из резервного фонда кабмина выделено 58,5 млрд рублей. Средства поступят в 85 регионов.

– Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, потребовалось дополнительное финансирование», – сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, согласно майскому указу главы государства 2012 года заработная плата заработная плата врача должна составлять не менее 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медперсонала - не менее 100%.

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