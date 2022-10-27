В Крыму мужчина травмировал голову, сорвавшись с 25-метрового обрыва

Мужчина сорвался с обрыва, потеряв равновесие Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Накануне в Крыму спасли мужчину, сорвавшегося с 25-метрового обрыва, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- В 17.25 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе села Запрудное (городской округ Алушта) мужчина упал с обрыва, - говорится в сообщении.

На место выехала спасательная группа в составе трех человек. Как оказалось, пострадавший потерял равновесие и сорвался с обрыва, пролетев около 25 метров. Из-за травмы головы передвигаться самостоятельно он не мог. На специальных носилках мужчину эвакуировали к машине скорой помощи.

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