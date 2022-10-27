В Симферополе 28 октября отключат свет на 17 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

28 октября отдельные районы Симферополя останутся без электричества. В пятницу будут частично обесточены 17 улиц, 4 переулка и два десятка садовых товариществ. Причина перебоев с подачей электроэнергии – ремонтные работы.

Где не будет света с 8.00 утра до 17.00 вечера:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Герцена, 2/13; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Спера, 17-33/35 ; Мелитопольская, 4-112 , 1-99 ; Джанкойская, 2/8-82а , 1/10-79/31 ; Линейная, 4-6 ; Чукурча, 2-16 , 1-15 ; Когемли, 1-29 ;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3 ;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Радуга» (Трудовское с/с); «Муромец»; «Благовещенск»; «Овен»; «Здоровье»; «Радуга»; «Огонек»; «Темп»; «Нерудник»; «Водник»; «Авиатор»; «Бодрость»; «Локомотивец»; «Металлист»; Мечта»; «Звездочка» и СПК «Станция тех.обслуживания»; СПК «Овен»(Трудовской с/с).

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