На ярмарках в Крыму обнаружили продукты неизвестного происхождения

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Специалисты Южного управления Россельхознадзора обнаружили на крымских ярмарках продукты, представляющие угрозу жизни и здоровью покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– При осмотре торговых мест на ярмарках установлена реализация индивидуальными предпринимателями и хозяевами ЛПХ рыбной, готовой молочной, готовой мясной продукции и меда в ассортименте, а также мясных полуфабрикатов и мяса птицы, не имеющих информации о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, без указания наименования и сведений о производителе (без маркировки), – говорится в сообщении.

Продукция признана некачественной и опасной, в случае ее употребления покупатели рисковали своим здоровьем и даже жизнью. Нарушителям вынесли предупреждение.

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