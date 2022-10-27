В Крыму назвали список приоритетных грузов при перевозке через паромную переправу

Озвучен перечень приоритетных грузов для пропуска на переправе в Керчи Фото: Дмитрий СТЕШИН

Минтранс Крыма представил список приоритетных грузов при транспортировке на паромах через Керченский пролив. Об этом в своем Tg-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- По информации Минтранса РК есть перечень приоритетных грузов для пропуска на переправе в Керчи. Среди грузов скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукции, - написал Гоцанюк.

Так, скоропортящимися товарами определены замороженные продукты, овощи, фрукты, молочные и кисломолочные продуты, мясо и мясные продукты, а также продукты, требующие для хранения определенной температуры.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости вошли: масло подсолнечное, сахар, соль, чай, мука, хлеб и булочные изделия, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, консервы и детское питание.

Кроме того, есть список и непродовольственных товары первой необходимости: средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, антисептики, влажные и сухие салфетки, мыло, мыло, зубная паста (е щетки), туалетная бумага, прокладки, стиральный порошок, подгузники, спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, зоотовары, масло растительное, комбикорм, молодняк племенного сорта, гофротара и яйцо инкубационное.

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