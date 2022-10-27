Учителя-наставники школ Симферополя получат ежемесячную доплату в 2 тысячи рублей

Педагоги-наставники симферопольских школ будут получать ежемесячную доплату в размере 2 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Педагоги-наставники школ столицы Крыма будут получать ежемесячную доплату в размере 2 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Симферополя, соответствующее решение поддержали депутаты городского совета.

– Педагогам-наставникам будет предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 2000,00 рублей за исключением месяцев летнего периода с 1 июня по 31 августа, – говорится в сообщении.

Средства на реализацию этой меры поддержки выделят из городского бюджета.

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