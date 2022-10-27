В Крыму еще на три недели продлили запрет на посещение лесов

В Крыму на три недели продлили ограничение пребывания граждан в лесах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму еще на три недели продлили ограничение пребывания граждан в лесах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

– Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, на территории земель лесного фонда в Республике Крым с 26.10.2022 введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день, – говорится в сообщении.

Напомним, запрет не распространяется на места отдыха, указанные в приложении №2 приказа. Кроме того, ограничения не касаются лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, оказывающих или получающих рекреационные услуги.

Напомним, с 20 мая в Крыму действует особый противопожарный режим. В случае обнаружения лесного пожара жителей просят незамедлительно сообщить по номеру 112.

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