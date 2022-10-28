В Крыму пропал 55-летний житель Симферополя

Шукри Велиуллаев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят оказать помощь в розыске жителя столицы республики.

- Пропал Велиуллаев Шукри Шевкиевич, 55 лет (1966 года рождения), город Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие и родные крымчанина ничего не знаю о его судьбе уже больше месяца - с 13 сентября 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, волосы русые с проседью, карие глаза. Шукри Велиуллаев был одет в рубашку и брюки черного цвета.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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