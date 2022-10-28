В Крыму 28 октября выявили 32 случая новой коронавирусной инфекции

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 32 случая новой коронавирусной инфекции, 208 860 - с начала пандемии. Об это сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
- За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 225 человек, - говорится в сообщении.
Также за последние 24 часа в регионе выздоровели 22 человека, 201 422 - с начала пандемии.
Кроме того, за минувшие сутки на территории республики от коронавируса умер один человек.
Данные Минздрава РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За минувшие сутки на территории Севастополя выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 776. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.
- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 77 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.
Смертельных случаев от COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50