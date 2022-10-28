В Крыму 28 октября выявили 32 случая новой коронавирусной инфекции

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 32 случая новой коронавирусной инфекции, 208 860 - с начала пандемии. Об это сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 225 человек, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа в регионе выздоровели 22 человека, 201 422 - с начала пандемии.

Кроме того, за минувшие сутки на территории республики от коронавируса умер один человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории Севастополя выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 776. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 77 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертельных случаев от COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.

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