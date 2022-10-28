В ноябре в Симферополе проведут три бесплатные экскурсии

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В ноябре для жителей и гостей Симферополя проведут несколько бесплатных экскурсий, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Будут представлены пять тематических маршрутов, повествующих о разных исторических периодах города.

- Экскурсии выходного дня вызвали большой интерес у жителей нашего города и его гостей. Поэтому мы продолжим проводить экскурсии и в ноябре, - говорится в сообщении.

На 6 ноября запланирована экскурсия «‎Неизвестный Симферополь». 19 ноября для экскурсантов проведут по наиболее интересным уголкам Ботанического сада имени Багрова (КФУ). 26 ноября пройдет экскурсия «‎Крымские истории российских мужчин».

На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в telegram-канале администрации.

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