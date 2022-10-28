В ноябре в Симферополе проведут три бесплатные экскурсии

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В ноябре для жителей и гостей Симферополя проведут несколько бесплатных экскурсий, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Будут представлены пять тематических маршрутов, повествующих о разных исторических периодах города.
- Экскурсии выходного дня вызвали большой интерес у жителей нашего города и его гостей. Поэтому мы продолжим проводить экскурсии и в ноябре, - говорится в сообщении.
На 6 ноября запланирована экскурсия «Неизвестный Симферополь». 19 ноября для экскурсантов проведут по наиболее интересным уголкам Ботанического сада имени Багрова (КФУ). 26 ноября пройдет экскурсия «Крымские истории российских мужчин».
На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в telegram-канале администрации.
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