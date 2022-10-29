Рейд в Севастопольской бухте снова открыт для катеров и паромов

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рейд в Севастопольской бухте снова открыли для катеров и паромов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
- На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику,- написал Развожаев у себя в Telegram.
Напомним, рейд в Севастопольской бухте был временно закрыт утром 29 октября после атаки беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, по кораблям Черноморского флота были выпущены девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Все атаки были отражены. В Минобороны отметили, что к инциденту причастны британские специалисты.
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