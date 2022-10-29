В Крыму в рамках акции «Посади свое дерево жизни» высадили 13,5 тысяч саженцев

В акции приняли участие более трех тысяч человек по всему Крыму. Фото: Владимир Константинов/Telegram

Более 13 тысяч саженцев высадили участники акции «Посади свое дерево жизни» в Крыму. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.

- Мы хотим сделать акцию традиционной и высаживать деревья по всему Крыму два раза в год. Уже можно сказать, что сегодняшняя акция удалась. Сегодня посадили 13, 5 тысяч деревьев,- сказал Константинов.

Акция проводится в рамках проекта «Единой России» «Чистый Крым». В ней приняли участие более 3 тысяч человек по всему полуострову.

Так, молодые деревья были высажены в районе Тайганского водохранилища в Белогорском районе, в сквере имени Пушкина в Евпатории, на аллее по улице Ворошилова в Керчи, а также в Центральном парке культуры и отдыха в Красноперекопске, возле мемориала «Скорбящая мать» в Симферополе, в сквере Победы в поселке Советский, в Комсомольском парке в поселке Черноморское, на аллее по улице Московской в Ялте.

Только в поселке Научный бахчисарайского района, по словам Константинова, было высажено 1250 саженцев. В акции здесь приняли участие около ста человек.

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