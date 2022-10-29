В Севастополе спецслужбы займутся теми, кто выкладывает в соцсети видео работы ПВО

В Севастополе запретили снимать работоту ПВО Фото: Юлия МАРКИНА

Севастопольцами, которые выкладывают в Сеть видеокадры с работой ПВО, займутся спецслужбы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

- Неоднократно обращались и представители Минобороны, и спецслужб о том, что этого делать не нужно. Тем не менее это продолжается. По отдельным видеофрагментам, которые позволяют противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров закончено,- заявил Развожаев.

Напомним, власти Севастополя также приняли решение закрыть доступ к трансляциям городских камер видеонаблюдения. Теперь видео будет доступно только силовикам.

29 октября по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте была совершена массированная атака беспилотниками. Все угрозы были уничтожены.

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